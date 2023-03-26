شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص. وأيد 88% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص، بينما عارض 12% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

نتيجة الاستطلاع