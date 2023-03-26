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%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

وأيد 88% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص، بينما عارض 12% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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