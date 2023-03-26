شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية وطرحها بتخفيضات تصل 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مد معارض "أهلا رمضان" بكافة السلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وكان ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل لـ30%، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر مارس الجاري، كما تحرص الوزارة على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين فى الميادين العامة والقرى بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.