شكرا لقرائتكم خبر عن تم إنشاؤها خلال 9 سنوات لتقوية الشبكة.. تعرف على عدد محطات توليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية حوالي 59893 ميجاوات.

2- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:

3- تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.

4-انشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

5- انشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

6- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

ثانياً: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

1- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.

2- بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.

3- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.