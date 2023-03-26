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تم إنشاؤها خلال 9 سنوات لتقوية الشبكة.. تعرف على عدد محطات توليد الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد -  

1-     بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية  حوالي 59893 ميجاوات.

 

2-    تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:

 

3- تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.

 

4-انشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

 

5-    انشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

 

6-   مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

 

ثانياً: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

 

1-     بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.

 

2-        بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.

 

3-    تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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