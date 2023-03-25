شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك مخالفة بشارع المحطة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام بشارع المحطة، وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود أكشاك مخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن حي العجوزة شن مؤخرا وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين من الطرق، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة والتعدى على حرم الطريق، أسفرت عن رفع 244 حالة إشغال متنوعة بشوارع وادى النيل والفالوجا والمهندسين وأرض اللواء وإيداعها بمخازن الحى، وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.