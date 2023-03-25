شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدكتور عمرو حسن مستشارا للوزير للشئون السكان وتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو حسن حسين محمود أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، للعمل مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

يذكر أن الدكتور عمرو حسن، شغل منصب مقرر المجلس القومي للسكان في الفترة من 2018 إلى 2019 وهو عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة والسكان، وعضو مجلس إدارة وحدة الاستشارات وخدمة المجتمع بالمركز الديموجرافي.