شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حان وقت الطبيعة"، حيث تقوم الوزارة بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بدءا من الساعة 8.30 مساء اليوم حتى الساعة 9.30 مساء، وذلك للتوعية بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بعقد ندوات توعية تثقيفية لطلاب وطالبات المدارس من خلال الإذاعة المدرسية في طابور الصباح، وكذلك تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات طلابية للتعبير عن الاحتفال بهذا الحدث العالمي لتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الصحيحة حول أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك مع التوثيق.

وتأتي مشاركة الوزارة في "ساعة الأرض" في إطار توصيات قمة المناخ 2022“ COP 27” بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع الوعى البيئى لدى الطلاب.