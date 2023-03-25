شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطلق حملة هنفطر فى المحطة لإفطار ألف صائم يوميا بالمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية ( الشهداء - العتبة - أنور السادات ) بالخط الأول والثاني، يأتى ذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل، وبتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل للعام الثالث على التوالي، ومع أول أيام شهر رمضان المبارك .

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

وأكد أحمد عبدالهادي بكير، متحدث مترو الأنفاق، انه تم التنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، وأوضح أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعصير وبسكويت .

جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد ثلاثون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.