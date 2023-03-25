شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة الازهر يكشف كواليس منح مدرس الدكتوراه بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، حقيقة انتشار صور لمناقشة دكتوراه لمدرس بالكلية في المستشفى، حيث أكد العميد ان الباحث محمود وهبة كان قد انتهي من رسالته عن الفلسفة في الإحصاء، لكن نظرا لاصابته بمرض الكانسر، حال دون مناقشة الرسالة .

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365، أن ادارة الكلية اتخذت الاجراءات الاكاديمية في مناقشة الباحث بالمستشفى ، حيث رحب رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، والذي وجه بتذليل كافة العقبات ، ليستطيع الباحث من مناقشة رسالته، وبالفعل جميع لجنة المناقشة رحبت وانتقلت للمستشفي والتي قامت ادارتها بتجهيز قاعة للمناقشة وجهزتها بجميع الامكانات التي تتوفر بقاعات المناقشة بالكليات ، وتم حضور الباحث ومعه الطاقم الطبي والذي حضر علي سرير مجخز باجهزة طبية ، واستمرت المناقشة لمدة ساعتين وتم منحه درجة الدكتوراه .