شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أمطار بالسواحل وسيناء وشبورة بالطرق والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوي أسرة قبل عام 2021، و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل فى سرعة إنجاز القضايا المطروحة بالمحاكموزارة الحج السعودية تشدد على عمرة واحدة فى رمضان ولا يسمح بالتكرار

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ما يحدث فى حالة الطقس هذه الفترة هو امتداد لمنخفض البحر الأحمر "السودان الموسمى الحار" وهو جاء مبكرًا نوعًا ما عن موعده الطبيعى، وتزامن مع منخفض جوى آخر فى طبقات الجو العليا وهو منخفض بارد، فتلاقى المنخفضين سببا هذه الحالة مثلما حدث فى عاصفة التنين، لكن الأمر اختلف بعض الشىء.

مركز المناخ: حالة الاضطرابات الجوية تنتهى اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر هبوط بحوالي 40 جنيها على مدار تداولات هذا الأسبوع، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت إلى المستوى 2030 جنيها للجرام، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2070 جنيها للجرام، بنسبة هبوط وصلت لـ 2 %، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون، وسيطر التذبذب على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب تأثر أسواق الذهب بشكل كبير بالتحركات في الأسواق العالمية خاصة هذا الأسبوع الذي شهد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي وتغير توجهات الأسواق بشكل كبير.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختيار أكفأ المعلمين فى جميع المواد لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة والتى تمثل 15% من إجمالى عدد الأسئلة فى كل مادة دراسية، موضحة أنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة سواء الورقية أو الاختيار من متعدد إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي. التعليم العالى: إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023

أسعار الذهب تنخفض 2% والجرام يتراجع 40 جنيها خلال أسبوعالتعليم: اختيار أكفأ المعلمين لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة أيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية، كما تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون بين شركة سيروم الهندية، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تصنيع اللقاحات، مشيرا الى أن شركة سيروم الهندي تعد أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات في العالم . تعقد المدارس امتحان شهر مارس لصفوف النقل بداية أبريل المقبل، حيث استعدت المدارس لإجراء اختبارات شهر مارس لصفوف النقل، وأكدت المديريات التعليمية أنه تم تجهيز الأسئلة وفق المواصفات الفنية فيما درسه الطالب خلال شهر مارس وبداية ابريل مع استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان. التعليم: امتحانات شهر مارس لصفوف النقل تعقد بداية أبريل وزير الصحة يعلن تدشين المرحلة الثانية مع شركة سيروم الهندية لإنتاج اللقاحات

نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس في الكشف عن أكثر من 2000 من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي، بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة.

يستعد الراصدون حول العالم اليوم السبت 25 مارس 2023 لاقتراب كويكب مكتشف حديثًا وسيمر بأمان قرب الأرض من على مسافة تبلغ حوالي نصف المسافة بين كوكبنا والقمر، عند حوالي الساعة (07:51 مساءً بتوقيت جرينتش) .

طرح لحوم طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها للكيلواكتشاف أكثر من 2000 من رؤوس الكباش المحنطة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثانيكويكب كبير يمر قرب الكرة الأرضية اليوم بأمان