شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف توضح حقيقة مقتل مؤذن بعد صلاة التراويح أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الاوقاف بيان بشأن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "مقتل مؤذن"، أكد د. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ما يلي:
1- أن المشاجرة حدثت خارج المسجد بين المذكور و آخرين ولا علاقة للمذكور (رحمه الله)، ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق.
2- أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد المذكور وانصراف المصلين مساء الجمعة 24/ 3/ 2023م.
3- المسجد المذكور به عاملان يتبعان الأوقاف وخطيب مكافأة يقوم بأداء الصلوات وخطبة الجمعة.
وأهاب القطاع الديني بوزارة الأوقاف تحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.