شكرا لقرائتكم خبر عن مصطلحات أمنية.. تعرف على معنى "السلاحليك" فى أقسام ومعسكرات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض الخليج 365 من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " السلاحليك " فى أقسام ومعسكرات الشرطة.

مصطلح السلاحليك هو الغرفة المخصصة لتخزين الأسلحة والذخيرة التى تستخدم فى العمليات الأمنية للقوات الشرطية، ويستخدمها الجنود والغفراء فى القرى والمراكز للحراسات، وتوجد غرفة السلاحليك فى الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، وفى قطاعات الأمن المركزى وقوات الأمن .

عملية تخزين الأسلحة والذخيرة تتم وفقا لعدد القوات الموجودة ويكون الشخص المسئول عن تسليم وتسلم السلاح هو "بلوكمين" السلاح.