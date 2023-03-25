شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين توثق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد آليات التواصل مع الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.