شكرا لقرائتكم خبر عن "حضرة العمدة" روبى تواجه المتاعب.. وطارق لطفى قاتل فى "مذكرات زوج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة، الذى يعرض على قناة الحياة أحداثا مثيرة، حيث ذهبت صفية "روبى" لقرية "تل شبورة" فى أول يوم لها، بعد فوزها بالعمودية، ووجدت جثة أمامها فى مدخل تل شبورة وظهر ثلاثة رجال وأخفوا الجثة على الفور، بينما كانت صفية فى حالة صدمة.





من جهة أخرى اجتمع كل أهل البلد للاحتفاء بالعمدة الجديدة، وتشاجر معها ابن عمها حافظ "محمد محمود عبد العزيز" بسبب ملابسها وشعرها ويطلب منها أن ترتدى الخمار، فتوقفه صفية عند حده وتهدده بغلق سنتر الدروس الذى يمتلكه، وفى مشهد آخر تحاول روبى إيقاف جريمة ختان فى تل شبورة.

أما أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج الذى يعرض على قناة CBC ومنصة WATCH IT ، تبدأ من حيث انتهت سابقتها حيث يظهر رؤوف (طارق لطفي) وهو واقع على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) بسبب المشاكل التى بينهما.

وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عاما، وأنها هى من دمرته وقتلت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رؤوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.