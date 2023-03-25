شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب أجهزة لاستطلاع آراء الركاب عن الخدمات المقدمة بمطار أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للمطارات، عن تركيب أجهزة لإستطلاع آراء الركاب عن الخدمات المقدمة لهم بمطار أسوان وذلك بصالات السفر الدولي والداخلي.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لحرص الشركة على تحسين الخدمات المقدمه للركاب، مؤكدة أن الخدمة تم العمل وتركيبها أيضا في مطارات شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب و سفنكس.

جدير بالذكر أنه تم تركيب مثل هذه الأنظمة بناء على تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة المصرية للمطارات بضرورة الوقوف على رأي الركاب في جميع الخدمات المقدمة لهم بالمطارات وتقييمها والإستماع إلي مقترحاتهم للتطوير.