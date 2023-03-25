شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر: الاتحاد الدولى للعمال العرب انحاز منذ تأسيسه للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ، جمال القادرى الأمين العام للاتحاد الدولى للعمال العرب بمناسبة مرور 67 عاما على تأسيسة، مؤكدا على أهمية دور الاتحاد فى الدفاع عن حقوق ومصالح العمال العرب والدفاع عن الهوية العروبية والسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى القضية الفلسطينية بأعتبارها القضية الام على مدار تاريخ هذا الاتحاد.

وشدد البدوى - في بيان اليوم -على أن دور الاتحاد الدولى للعمال العرب لم يتوقف عند الموقف السياسى من القضية الفلسطينية ولكنه استطاع ان يتبنى العديد من القضايا العمالية المهمة و التى رسخت دور هذا الاتحاد بين العمال العرب مثل قضية البطالة والاستثمار والاهتمام بالوعى العمالى العربى والتثقيف والتدريب وبذل جهود مضنية لنجاح هذه الجهود.

ونوه بأن الاتحاد الدولى انحاز منذ إنشائه وحتى الآن للقضايا الحياتية التى تخص العمال العرب سواء كانت إقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية والسعى لسن تشريعات عمالية موحدة بين الأقطار العربية لضمان حرية التنظيمات النقابية واستقلاليته

واختتم البدوي تصريحاته قائلا أن المرحلة القادمة تستدعى قيام الاتحاد الدولى للعمال العرب بمزيد من الجهود خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الأقطار العربية حاليا و التى أدت الى أرتفاع نسبة التضخم وزيادة البطالة.