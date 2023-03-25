شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تفتتح محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بقرية مسجد موسى قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية مسجد موسى التابعة لمركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق يوم 31 مارس الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحطة الجديدة تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، موضحا أن المحطة الجديدة تقام على مساحة 29 ألف م2، وتعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 22 ألف م3 / اليوم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحطة ستعمل على معالجة مياه الصرف الصحي الملوثة وتنقيتها من الشوائب تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى في مجموعة من المشروعات الحيوية الأخرى، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 3 قرى محرومة بمركز أطفيح وهي قرى صول وبني صالح ومسجد موسى.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت نهضة حضارية ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعات تنموية امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استهدفت الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل وتحسين ظروفهم المعيشية وخلق مستقبل أفضل يليق بالأجيال القادمة، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.