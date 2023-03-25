شكرا لقرائتكم خبر عن وصية الإمام الشافعى لأمير المؤمنين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، سجن الشافعى فى سجون الخليفة هارون الرشيد وتعرضه لخطر قطع الرقبة، بعد الوشاية به عن الخليفة، وقبل تنفيذ الحكم عليه يطلب الكلمة، وهنا يفصح عن هويته "محمد بن إدريس الشافعى" ليخبر أحد بلاط الخليفة بأنه من أنبغ طلاب العلم فى الحجاز، ويطرح عليه الخليفة العديد من الأسئلة حول القرآن وعلومه وعلوم الدنيا ليجيب الشافعى فى بلاغة تنجيه من قطع رقبته، كما شرح له قصة الوشاية به والتي ساقته إلى سجن الخليفة.

وطلب هارون الرشيد وصية، وهكذا كان رد الإمام.



"ما دمت قد طلبت الوصية فاخلع رداء الكبر عن عاتقك وضع تاج الهيبة عن رأسك وانزع قميص التجبر عن جسدك وانشر سرك وألق جلباب الرياء عن وجهك مستكينا بين يدي ربك حتى أكون لك واعظا عن الحق".