شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم السبت عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أمطار علي الطرق أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد توقعات الأرصاد الجوية باستمرار تلك الأجواء حتى نهاية اليوم.

و تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.