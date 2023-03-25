شكرا لقرائتكم خبر عن أشعار الإمام الشافعى عن فوائد السفر من مسلسل رسالة الإمام (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول جزءًا من حياة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والذى يجسد شخصيته النجم خالد النبوي، قراءة بعض أبياته الشعرية الشهيرة، والمنتشرة بين حين وآخر علي منصات التواصل الاجتماعي.

والإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء.

وفي نهاية الحلقة الأولى، قرأ الإمام الشافعي أبياتا شعرية عن فوائد السفر يقول فيها:

تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا

وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ

وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ

وَإِن قيلَ في الأَسفارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ

وَقَطعُ الفَيافي وَاِكتِسابُ الشَدائِدِ

فَمَوتُ الفَتى خَيرٌ لَهُ مِن حَياتِهِ

بِدارِ هَوانٍ بَينَ واشٍ وَحاسِدِ