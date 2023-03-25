كويكب كبير يمر قرب الكرة الأرضية اليوم بأمان .. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون حول العالم اليوم السبت 25 مارس 2023 لاقتراب كويكب مكتشف حديثًا وسيمر بأمان قرب الأرض من على مسافة تبلغ حوالي نصف المسافة بين كوكبنا والقمر، عند حوالي الساعة (07:51 مساءً بتوقيت جرينتش) .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الكويكب اكتشف في أواخر فبراير 2023 بمرصد لا بالما ، في جزر الكناري بإسبانيا وقد تمت تسميته (2023 DZ2) وهو جزء من عائلة الكويكبات أبولو ومصنف على أنه من الأجرام القريبة من الأرض وهو يدور حول الشمس كل 3.16 سنة.