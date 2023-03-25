"القوى العاملة": شركة كُبرى تعلن عن 295 فرصة عمل في 7 محافظات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 295 فرصة عمل بفروع إحدى شركات تمويل المشروعات بـ 7 محافظات، للعمل بوظيفة أخصائى مسئول إئتمان، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم .

وبحسب بيان اليوم السبت أوضحت هبه أحمد مديرعام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة:"بالتنسيق مع الشركة تم توفير فرص العمل بمحافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة مسئول إئتمان برواتب تبدأ من 3000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والحوافز ، وتأمين اجتماعى وصحى وتأمين على الحياة، وأجازة يومي الجمعة والسبت، وفترات العمل 8 ساعات عمل يومية".

وأضافت المدير العام أن الفرص المتوفرة في أفرع شركة أمان الموجودة في محافظة الغربية بفروعها "سنباط – السنطة – كفر الزيات – سمنود – زفتى " ، ومحافظة الاسكندرية بفروعها " السيوف – المندرة – كرموز – العامرية –المنشية – العجمى " ، ومحافظات الشرقية و الاسماعيلية و السويس ، ومحافظة البحيرة بفروعها " النوبارية – حوش عيسى " ، ومحافظة المنوفية بفروعها" شبين الكوم – قويسنا – منوف – تلا – الباجور –سنتريس – بركة السبع – الشهداء –أشمون" والتى تتم فيها المقابلات الشخصية للراغبين في الحصول على تلك الفرص .