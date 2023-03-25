شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تعلن أرقام تلقى شكاوى الغش التجارى ورفع الأسعار خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التموين بالجيزة، تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحال والمخابز والبدالين التموينيين خلال شهر رمضان الكريم؛ لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين، فضلا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونوهت المديرية إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ ومعارض أهلا رمضان وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة، لمواجهة كافة صور الغش التجارى والاحتكار من قبل التجار.

وكشفت المديرية، استقبالها لشكاوى المواطنين بالمحافظة على مدار اليوم خلال شهر رمضان من خلال خدمة الواتس آب على الأرقام التالية:

-شكاوى الخبز والرقابة على المخابز - الاتصال عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441

-الرقابة على المطاحن - الاتصال عبر رقم التليفون 01090762942

-الشكاوى الخاصة بالسلع أو ارتفاع الأسعار بالأسواق - الاتصال عبر رقم التليفون 01100962634

-شكاوى البطاقات التموينية وارتفاع أسعار السلع التموينية - الاتصال عبر أرقام التليفون 01270351044 أو 01221098664

-خدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية - الاتصال عبر أرقام التليفون 01150735519 أو 01142852929