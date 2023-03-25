شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن توافر فرص عمل للفتيات بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة: "توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أسام مفتوحة للتوظيف، محدداً أيام التقديم من 3 أبريل وحتى منتصف الشهر.
وأضاف مدير المديرية، أن هذه الوظائف توفر العديد من المزايا للفتيات منها راتب 4 آلاف جنيه مع بداية التعيين، وحوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية ، مع فـــرص للتـــرقى ، وعمل وثيقة تأمين على الحياة ، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا ، واجازة أسبوعية الجمعة والسبت كما يمكن التواصل من خلال خدمة WhatsApp 01280434414 ، 01024956781 ، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/8MjAtjqMN59J6kn27 للحصول على تلك الفرص.