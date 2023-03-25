"القوى العاملة" تسلم شهادات لخريجين جدد من وحدات التدريب المتنقلة بالقليوبية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من وحدة التدريب المتنقلة بمحافظة القليوبية.

وبحسب بيان اليوم السبت نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات تسليم شهادات إمام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن " التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة " ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية ، وذلك تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة فى إعداد كودار مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد .

وتلقت "الوزارة" تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أشارت فيه إلى أنه تم تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة" ، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب المحددة لكل دورة تدريبية بواقع 200 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، و 60 ساعة تدريبية على مهنة السباكة والكهرباء .

حضر فعاليات التسليم ، محمد العليان وكيل المديرية ، وعزة نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني، ود.ايمن شعبان من إدارة التدريب المهني ، وزينب عبد الصبور مدربة بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني ، وقال المديرية في بيان أنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص البرامج التدريبية التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها .