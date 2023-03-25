شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالمرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" لكبار السن التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بمشاركة كبار السن من محافظات الجيزة والقاهرة والفيوم وبنى سويف، بحضور المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى و مجدى حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية و محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين وعدد من مديرى مديريات التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة ومسئولى العمل الأهلي والمهتمين

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وتأتي الاحتفالية التى نظمت بمركز شباب الجزيرة الخاصة بالمرحلة الرابعة لمبادرة " الحياة أمل" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ورعاية كبار السن، تأكيداً على تكريم الدولة لكبار السن وتقديراً لمكانتهم.

وفى بداية كلمتها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالتواجد فى هذا الاحتفال الذى يعكس الاحترام والتقدير لكبار السن، حيث التوقير للكبير من مكارم الأخلاق وهو ما أوصانا به رسولنا الكريم لافته الى إلى أن عدد كبار السن يقدر بـ 7 ملايين مواطن، مشددة على أن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وتم تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين و تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة المصرية تعطى أولوية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام كريمى أو معلومى النسب ويقدر عددهم بمليون و400 ألف طفل يتيم وذوى الإعاقة وكبار السن وملف الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن الوفاء بحقوق المسنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سبتمبر 2021 والتي وردت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن لافته الى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، حيث تقدم الدعم النقدى لهم من خلال معاش كرامة لعدد 700 ألف من كبار السن بإجمالي يقدر بـ 4مليارات و700 مليون جنيه يواكب ذلك توفير بطاقات تموين لهم وتأمين صحى هذا ويخضع لمظلة التأمينات والمعاشات 4.5مليون مواطن تقريبا.

وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات من خلال دور المسنين والبالغ عددها 166 دار وهي دور معدة ومجهزة لإقامة المسنين وتقدم العديد من البرامج الاجتماعية – النفسية – الصحية – الثقافية الترويحية علي مستوي 22 محافظة توفر الإقامة الآمنة والمستقرة للمسن بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي إضافة إلي تقديم برامج الرعاية المختلفة كذلك توفير الرفيق للمسن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للمسنين من خلال 191 نادي للمسنين علي مستوي الجمهورية و52 وحدة علاج طبيعى و26 مركز تأهيل إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن التي تقدمها الوزارة للمسنين بالمنازل، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية .

وحول خدمات بنك ناصر الاجتماعي للمسنين أوضحت القباج أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن ومنها شهادة رد الجميل التى تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهماتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات ولضمان توافر حياه كريمة لهم وتحسين جودة الحياة ، كما تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلي اعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم اضافة الى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.

وجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروع قانون حقوق المسنين ووافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلي البرلمان ووافق عليه مجلس الشيوخ وجاري عرضه علي مجلس النواب وتعمل الوزارة علي إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية لكبار السن و تبنت القيادة السياسية منهجا يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة وأكدت علي وجوب الحياه الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة من خلال الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي تقدمه الوزارة.

وتضمن الحفل تقديم عدد من العروض الفنية المتميزة وتنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية والفنية والترفيهية بشكل عام بين الحضور، وقد شهد الاحتفال مشاركة الهلال الأحمر المصرى الذى قام بإجراء عدد من المتابعات الطبية للمسنين المشاركين وتوفير أدوات التعقيم .

وعلى هامش الاحتفال تفقدت القباج معرض لمنتجات كبار السن بعدد من المحافظات حيث أشادت بجودة المعروضات وتميزها من المنتجات والمشغولات اليدوية .