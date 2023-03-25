شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان الكريم يوميا من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساء والسماح ‏لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ9 مساء، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة ‏تقريراً يوميا من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.

وكان الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتجاز.‏

على جانب آخر، تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان " بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى.