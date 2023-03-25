شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن تعديل موعد رحلاتها من وإلى فرانكفورت بسبب إضراب ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه نظرا إلى ما ورد إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS785 القاهرة / فرانكفورت على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS785.

وأضافت مصر للطيران، أنه تم إلغاء رحلة الشركة يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS786 فرانكفورت / القاهرة على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الأحد 26 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS786.

وطالبت مصر للطيران المسافرين من وإلى فرانكفورت يومي 27 و 28 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر .