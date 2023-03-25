شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه ما ركبتش عداد الكهرباء الكودى قدم على المنصة وتجنب الغرامة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الفرصة متاحة أمام سارقى التيار الكهربائى والمخالفين الذين يتم محاسبتهم بنظام "الممارسة" لتقنين أوضاعهم والتقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية لتجنب توقيع غرامات مالية ضخمة تصل إلى أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى علاوة على الحفاظ على سلامة المواطنين من التعرض لحوادث الكهرباء.

وفيما يلي شروط و خطوات و المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى" وفيما يلى:

1- تقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لشركات توزيع الكهرباء ال9 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.

2- المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء

https://eservices.eehc.gov.eg/signup.

3- تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة.

4- اختيار رقم سري مكون 8 رموز يجب أن تحتوي ارقام و احرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.

5- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

6- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

7- ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

8- صورة العقار من الخارج.

9- سعر المحاسبة لا يختلف عن العداد القانونى و يتم المحاسبة وفقا لاسعار الشراءح المعلنة.

10- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل أسم مالك الوحدة ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.