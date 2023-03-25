شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بسيول يشارك فى حفل إفطار وزارة خارجية كوريا الجنوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية فى حفل الإفطار الجماعى الذى أقامه وزير الخارجية الكورى الجنوبى "بارك جين" مساء أمس الجمعة فى أحد فنادق العاصمة "سيول" تكريما لرموز العالم الإسلامى فى البلاد، بمناسبة شهر رمضان.

وحضر حفل الإفطار حوالي 170 من المدعوين، وكان منهم رؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية، وأعضاء اللجنة المركزية الإسلامية الكورية، وأساتذة دراسات اللغة العربية والشرق الأوسط ومديري شركات المنتجات الحلال، وأعضاء الجمعية الكورية لدراسات الأدب العربي، ورجال الأعمال العرب، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والطلاب والطالبات من الدول العربية والإسلامية وغيرهم.

حفل إفطار وزارة خارجية كوريا الجنوبية

وأعرب بارك عن سعادته باقامة الدورة الـ17 للإفطار الجماعي باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، والتي جاءت بعد توقفها لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وقال "بارك إن شهر رمضان ليس فقط شهرا للصيام بل إنه شهر للتضامن والسلام والتحمل ومشاركة ما لدينا وشهر يتميز بالتعايش والتكافل، مشيرا إلى أن هناك روابط عميقة ربطت بين كوريا والعالم الإسلامي لأكثر من ألف عام.

جانب من حفل إفطار وزارة خارجية كوريا الجنوبية وأشار وزير خارجية كوريا الجنوبية، إلى إنه "خلال عهد مملكة شيلا القديمة، كان المسلمون العرب يزورونها، وبعضهم استقر في شيلا أيضًا. وفي الواقع، أصبح اسم «كوريا» معروفًا للعالم من قبل التجار المسلمين عبر طريق «الطريق الحريري» خلال عهد سلالة كوريو التي خلفت مملكة شيلا"، موضحا أنه "خلال الحرب الكورية، قاتل المسلمون إلى جانبنا، وكان التعاون الاقتصادي مع العالم الإسلامي عاملًا حاسمًا أيضًا لكي تتعافى كوريا من الدمار الذي خلفته الحرب، ونحن نتذكر باعتزاز هذا التعاون التاريخي مع الشرق الأوسط في السبعينيات من القرن الماضي".

حفل إفطار وزارة خارجية كوريا الجنوبية

وأضاف وزير خارجية كوريا الجنوبية: "بدأ تقاربنا منذ زمن بعيد في التاريخ، ولدينا روابط واسعة النطاق بين كوريا والشرق الأوسط، وهي روابط لا تزال تؤتي ثمارها في مختلف المجالات. ولقد شهدنا أيضًا شراكة مزدهرة بين كوريا والعالم الإسلامي، وأعتقد أن تعاوننا سيولد زخما لكوريا والمجتمع الإسلامي للمضي قدمًا بشكل أكثر ازدهارًا".