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%87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان.

وأيد 87% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان، بينما عارض 13% من القراء هل تؤيد تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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