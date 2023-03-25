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شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان.
وأيد 87% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان، بينما عارض 13% من القراء هل تؤيد تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية فى رمضان.