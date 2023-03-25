شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المستفيدون من مبادرة خدمات الرعاية الأولية 80 مليون مواطن فى 21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية بهدف دعم وتحسين الصحة العامة ،وزيادة العمر للفرد بحوالي 3.7 سنة.

وحول خطة تطوير خدمات الرعاية الأولية ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية قالت وزارة الصحة، تهدف مبادرة وحدات الرعاية الأولية الي تحفيز الطواقم الطبية ومقدمي الخدمة، واستحداث خدمات صحية جديدة ، وتحسين الخدمات الحالية ، وبناء قدرات الطواقم الطبية وبنية تحتية معلوماتية (تحول رقمي)، وتطوير ورفع كفاءة الإنشاءات.

وتابعت وزارة الصحة إن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الاولية بلغ 80.545.26 مواطنا، في 21 محافظة، وقالت: تتمثل خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فى الزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات، وندوات التوعية الصحية من خلال الرائدات الريفيات، ومتابعة الإمداد بالوسائل وخدمات المشورة والكشف الطبى، وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة.

وتتمثل خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية، فى إطلاق عدد من المبادرات ، من أهمها مبادرة طيف التوحد لمتابعة نمو اطفال المدارس ومبادرة الصحة النفسية للمراهقين والإعاقات الصحية والنفسية وخدمات الصحة النفسية لكبار السن والصحة النفسية للأم ومهارات الوالدية وعيادات المرأة الأمنة والإدمان وإيذاء الذات.

كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة ، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ، ومبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار ، ومبادرة رئيس الجمهورية لعلاج طيف التوحد، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، ومبادرة القضاء علي فيروس سي لطلبة المدارس، ومبادرة الإكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص ما قبل الزواج، ومبــادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.