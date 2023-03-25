شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين سياسى للمرأة.. أعلى تمثيل برلمانى بنسبة 28% و8 وزيرات بالحكومة "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي الاهتمام بتمكين ودعم المرأة المصرية في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، شهدت السنوات الأخيرة إنجازات وتقدما ملحوظا، وتمثلت أبرز الأرقام المهمة:

- زيادة نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 كأعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957.

- حصول المرأة المصرية على كوتة نسبتها 25٪ من البرلمان فى التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019.

- وصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28٪ عام 2020، لتتخطى مصر المتوسط العالمى لنسبة المرأة فى البرلمان، وهو 25.6٪.

- نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ حوالى 14٪، بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات فى المجلس.

- ارتفاع نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ فى عام 2017 ثم إلى 25٪ فى عام 2018 بعدد 8 وزيرات.

- حصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء «2021».

- نسبة النساء فى منصب نائب محافظ فى العام 2019 بلغت 31٪.

- يصل عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1988 قاضية من إجمالى 4635، 43٪ نسبة المرأة

- شغل عدد خمس سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2020 وهى ثانى سيدة تعين بهذا المنصب منذ إنشاء المحكمة فى عام 1969.

وذكر تقرير مسبق لمجلس الوزراء أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعداً عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2022، مقابل 12 مقعداً عام 2012.

وفى إطار اهتمام القيادة السياسة بتمكين المرأة على المستوى السياسى والقيادة، جاء توجيه الرئيس السيسى لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة «2021»، وفى عام 2022 كانت المرة الأولى التى يسمح فيها مجلس الدولة بفتح باب التقديم لكل من الإناث والذكور للالتحاق بسلك القضاء بشكل متساوى، كما تم تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة ليصل إجمالى عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 قاضية.

كما تم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، وتعيين امرأتين فى المناصب القيادية مساعد الأمين العام لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة مساعد الأمين العام لشؤون الموظفين، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة 20٪ عام 2021.