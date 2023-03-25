شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى الآن.. والأرصاد الجوية: البلاد تشهد ذروة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة وعدة محافظات أمطار غزيرة ورعدية وهطلت الأمطار بغزارة، رغم انتهاء فصل الشتاء والبدء فى موسم الربيع منذ أيام. ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عددا من التحذيرات الهامة للمواطنين تزامنا مع الأمطار الرعدية التى تشهدها أغلب الأنحاء، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء.

وتابعت : يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعود ، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء ، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.