شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:22

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:17

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:16