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ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:27  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء  7:27

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:22

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:23  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:17

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة  العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:26  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:16

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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