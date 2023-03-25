أشعار الشافعى فى مسلسل رسالة الإمام.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول جزءًا من حياة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والذي يجسد شخصيته النجم خالد النبوي، قرادة بعض أبياته الشعرية الشهيرة، والمنتشرة بين حين وآخر علي منصات التواصل الاجتماعي.



أشعار الشافعى فى مسلسل رسالة الإمام

والإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء.

وفي الحلقة الأولي من مسلسل رسالة الإمام قرأ النجم خالد النبوي أبياتا عن الأمل والتفاؤل والثقة بالله عز وجل، في مشهد مرض زوجة الإمام الشافعي، والتي يقول فيها:

وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا

سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا

وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً

يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا

قل للّذي مَلأ التّشاؤمُ قلبَه

ومضى يُضيِّقُ حولنا الآفاقا

سرُّ السعادةِ حسنُ ظنّك بالّذي

خلق الحياةَ وقسَّم الأرزاقا