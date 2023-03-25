شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الطقس بداية من الأحد.. وتحذر من تصوير البرق والرعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من مساء اليوم تشهد محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرة وشمال الصعيد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى بعض المناطق في سيناء والصعيد والمناطق الصحراوي.

ولفتت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حالة الطقس غدا هناك استمرار في سقوط الأمطار حتى مساء السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض الأنحاء، ووجود الرياح المصاحبة للرمال والأتربة بالمناطق الجنوبية.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى: يوم الأحد يبدأ الجو في التحسن نسبيا، وحركة الطرق ستكون متأثرة إلى حد ما، خاصة في مدن سيناء؛ لغزارة الأمطار وتجمعها في بعض المناطق، محذرة من تصوير البرق والرعد في بلكونات المنازل خلال سقوط الأمطار.