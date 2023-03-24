شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا أمطار متوسطة وغزيرة على 17 محافظة وسيول بشمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طبقا للتحذير الذى أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية هذا الأسبوع بحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر غدا السبت.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه بالفعل تأثرت جمهورية مصر العربية بمنخفض السودان الموسمى مع منخفض آخر فى طبقات الجو العليا مما أدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار، وكانت معظمها ما بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق وكانت مصحوبة بضربات البرق والرعد.

تابعت إيمان شاكر، بدأت هذه الأمطار منذ الصباح على محافظة مطروح وامتدت تدريجيا وشملت الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومدن القناة، ومن المتوقع الساعات القادمة أن تستمر هذه الأمطار الليلة مصحوبة بضربات البرق والرعد معظم فترات الليل وتستمر غدا إن شاء الله.

وأوضحت إيمان شاكر انه متوقع السبت أن تكون الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على عدة محافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية ومطروح ودمياط ومدن القناة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد" والفيوم وبنى سويف.

أضافت إيمان شاكر أمام محافظات شمال وجنوب سيناء تصل الأمطار لحد السيول نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، أما عن محافظة المنيا وشمال البحر الأحمر متوقع أن تتأثر بالأمطار بداية من هذه الليلة وغدا السبت، وستكون غدا ذروة هذه الحالة حيث تكون الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وعلى قائدى السيارات الحذر أثناء القيادة والإبتعاد عن أعمدة وأكشاك الكهرباء، موضحة أن الحالة ستنتهى يوم الأحد وستستمر الأمطار على المناطق والسواحل الشرقية، أما باقى الجمهورية تنتهى تماما حالة سقوط الأمطار، ومتوقع أن تنخفض غدا درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية مقارنة باليوم.