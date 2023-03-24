بث مباشر.. الشيخ الطاروطى يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين

القاهرة - سامية سيد - تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين في ثاني أيام الشهر الكريم الشيخ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وتعرض قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح يوميًا وطوال شهر رمضان الكريم من مسجد الحسين بالقاهرة بصوت كبار القراء.

وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة اعتباراً من اليوم.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة، وفى مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطى وأحمد تميم المراغى.

وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للسادة المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.