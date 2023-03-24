شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق منتدى الاستثمار البيئى والمناخي يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بعد إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، هناك خطوات مقبلة لتفعيل الوحدة وتحقيق الهدف منها، تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة، تعرض الفرص وقصص النجاح، مشيرة إلى إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل، بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ ، أن الوحدة تعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل، الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن ، حيث سعت خلاله الوزارة إلى التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة، حيث أن الوحدة تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر، لتعزيز زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية وتحفيز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجهودات وزارة البيئة ، فى ملف الاستثمار البيئي ، بدأت منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومن بعدها إطلاق خطة المساهمات الوطنية ، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال قمة cop27 ، لتمكين اى مشروع بيئي يخفض الانبعاثات، من الحصول على تلك الواحدت وبيعها .

جدير بالذكر أنه تم اصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، لتصبح منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعى .