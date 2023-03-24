شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة تصل لحد السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

غدا انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول وتمتد للقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس 1 رمضان وحتى يوم الجمعة 9 من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة". افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا. "الأوقاف" تتفتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات

الصحة تطلق 34 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من رمضان

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 - 7 درجات . أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أى أكثر من ضعفى عدد التخصصات المدرجة فى التصنيف لأقرب منافسيها محلياً. جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS"

الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 7 درجات غدا وتقلبات جوية تبدأ مساء اليوم

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو كفالة الأمن الغذائي، من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات 85 مليون جنيه.

85 مليون جنيه لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة قبل التصدير

كشف تقرير حديث أن منصة تويتر ستزيل جميع علامات التوثيق الزرقاء القديمة من الحسابات التى تم توثيقها، حيث، أعلن تويتر أنه سيبدأ في "إنهاء" برنامجه القديم للتحقق لمنح علامة "التوثيق" للمستخدمين بحسب موقع The verge الامريكي، وقد شارك موقع التدوين المصغر المملوك لـ إيلون ماسك تغريدة للإعلان عن أنه سيزيل جميع "علامات التوثيق القديمة التي تم التحقق منها" بدءًا من 1 أبريل.

تويتر يلغى علامة التوثيق الزرقاء بداية من أبريل ويمنحها فقط لمشتركى Blue