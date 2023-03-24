شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتين يومى الأحد والاثنين المقبلين بسبب إضراب ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتى الشركة رقم MS787 ورقم MS788 يومي الأحد والإثنين المقبلين على أن يتم نقل ركاب هذه الرحلات إلى أقرب رحلة مناسبة، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يومى الأحد والإثنين الموافق 26 و 27 مارس 2023.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على الرحلات رقم MS787 القاهرة / ميونخ ورقم MS788 ميونخ /القاهرة يومي 26 و 27 مارس الجاري ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.