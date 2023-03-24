شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الميزة التأمينية لـ37ألف جنيه فى 2023..اعرف تطور صندوق زمالة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه تم صرف خلال العام الماضى مليار و250 مليون جنيه على الخدمات التي يقدمها صندوق الزمالة، وكشف، أن الميزة التأمينية ظلت 13 عام تصرف 13 ألف جنيه في عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالي استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حاليا إلى 37 الف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة هى الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي المسئولية فى يونيو 2014؛ وذلك بناء على دراسات أكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية.

وتدرجت قيمة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين، على النحو التالى:

1- 15 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 .

2- 17 ألف جنيه مطلع عام 2017.

3- 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018.

4- 22 ألفا و770 جنيها في عام 2019.

5- 25 ألف جنيه في عام 2020 .

6- 27 ألفا و500 جنيها في عام 2021.

7- 30 ألف جنيهاً فى عام 2022.

8- 37 ألف جنيها فى عام 2023.