شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول وتمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ويتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".