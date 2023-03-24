شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 7 درجات غدا وتقلبات جوية تبدأ مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 - 7 درجات .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه اعتبارا من مساء اليوم الجمعة وحتى غدا السبت ، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا .

و يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب البلاد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.