شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "الأوقاف" تفتتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

"الأوقاف" تتفتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد فترات النهار ارتفاعا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأنها قادمة من مناطق صحراوية، وستسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا، ومع دخول يوم السبت ستنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار، حيث ستكون ما بين المتوسط والغزير.

الأرصاد: حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم

أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أى أكثر من ضعفى عدد التخصصات المدرجة فى التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.

جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS"

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو كفالة الأمن الغذائي، من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات 85 مليون جنيه.

85 مليون جنيه لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة قبل التصدير

تغسل الفرق الميدانية بالحرم المكى، اليوم جمعة، صحن المطاف 10مرات، كل غسلة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، وتتم عمليات التطهير والغسل والتعقيم والتعطير في تكامل متناغم لمنظومة الإمكانات البشرية والآليات والمعدات، حيث تتجمع في المكان المخصص بعد التأكد من سلامتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة لتبدأ بالعمل بالدوران حول الكعبة المشرفة بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في أي إعاقة للطائفين مع استخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام صديقة للبيئة.

أول جمعة من رمضان.. غسل صحن المطاف بالحرم المكى 10 مرات

تستمر حالة الاحتقان في فرنسا، وسط خروج أكثر من مليون متظاهر للاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد، وقال متحدث باسم مجموعة شركات النفط في فرنسا "توتال إنرجيز"، إن 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى، أضربوا عن العمل صباح الجمعة، وفقا لمجلة "سيمانا" الإسبانية.

إغلاق طرق مطار شارل ديجول وإضراب 31% من العاملين فى المستودعات الفرنسية

كشف تقرير حديث أن منصة تويتر ستزيل جميع علامات التوثيق الزرقاء القديمة من الحسابات التى تم توثيقها، حيث، أعلن تويتر أنه سيبدأ في "إنهاء" برنامجه القديم للتحقق لمنح علامة "التوثيق" للمستخدمين بحسب موقع The verge الامريكي، وقد شارك موقع التدوين المصغر المملوك لـ إيلون ماسك تغريدة للإعلان عن أنه سيزيل جميع "علامات التوثيق القديمة التي تم التحقق منها" بدءًا من 1 أبريل.

تويتر يلغى علامة التوثيق الزرقاء بداية من أبريل ويمنحها فقط لمشتركى Blue

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 28 درجة