شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: بحث تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، على أهمية الالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، وأنه تم اعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع، حول انتهاء فترة السماح، وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى للاكياس البلاستيك، وأنه تم اعداد وتنفيذ نظام لتحفيز عملاء المتاجر المستخدمين للاكياس متعددة الاستخدام الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى استرجاع الاكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، مشيرا إلى تنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر .

وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن يتم بحث آلية لتنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، طبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية،و آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك الاكياس القابلة للتحلل، إضافة إلى مناقشة سبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس.

جدير بالذكر أن فريق جهاز تنظيم المخلفات عقد اجتماع خلال الفترة الماضية مع الغرف التجارية، لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى، فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وكذلك عرض تقديمى حول تحديات مشكلة البلاستيك احادى الاستخدام فى مصر ، وكذلك المسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات، وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى، الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، كما تشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات، لاعادة تدويرها او التخلص الآمن منها .