شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تنظم أمسيات تدريبية مجانية للأعضاء عبر "زوم" كل جمعة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود عفيفى رئيس المركز العلمى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تنظيم أمسيات تدريبية كل جمعة خلال رمضان مع المتخصصين كل حسب مجاله.

ودعا الدكتور أحمد البندارى مدير المركز العلمى الأطباء البيطريين لحضور الأمسية التدريبية الأولى مع المحاضر دكتور محمد عادل بلال أخصائى طب وجراحة الحيوانات الأليفة وماجستير التناسليات والتلقيح الصناعى، يوم الجمعة القادم 24 مارس الساعة العاشرة مساءً.

أشار إلى أنه سوف يتم بث الأمسية التدريبية على رابط الزوم الخاص بالمركز العلمي، مؤكداً ان جميع الامسيات التدريبية مجانية تماما، كما دعا جموع الأطباء البيطريين للمشاركة والتفاعل مع هذه الامسية التدريبية، وسيتم نشر رابط الزووم للأمسية التدريبية يوم الخميس على صفحة الفيس بوك للمركز المركز العلمي للأطباء البيطريين.