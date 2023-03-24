شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوتوا الفرصة.. ترقبوا الليلة أجمل اقتران فلكى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون للسماء في مصر والوطن العربي لرصد أجمل اقتران مشاهد بالعين المجردة هذا الشهر بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 24 مارس 2023، حيث سيلتقي هلال القمر مع كوكب الزهرة في حالة إقتران وسيفصل بينهما درجة واحدة مما سيتيح فرصة رائعة لالتقاط الصور.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 79 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.

كوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه (حوالي 70٪) إلى الفضاء ، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضًا أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة قريبة كفاية ليظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ويمكن كذلك عبر المناظير .

يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن تم إدراك أن الإثنين واحد ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًا.