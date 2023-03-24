شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور بقدرة 525 ميجا بتكلفة 450 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5، بقدرة إجمالية 525 ميجا / فولت/ أمبير، والربط على الشبكة القومية بجهد 22/66/220 ك فولت، وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، على مساحة 6.5 فدان بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور.

وقال المهندس أحمد رشاد، إن أهمية مشروع محطة محولات كهرباء العبور، تكمن في كونه إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، حيث يسهم في توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، بجانب بعض المشروعات بالمدن المجاورة مثل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين بمنطقة الـ2600 فدان" بمدينة العبور الجديدة، وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بعد التشغيل الفعلي وربط المحطة على الشبكة القومية يصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع 700 ميجا. فولت. أمبير، ويُعد المشروع من المشروعات الأساسية في الخطة الموضوعة من قبل جهاز المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم ربط محطة محولات كهرباء العبور 5 على محطة العبور3 بالمنطقة الصناعية (ب&ج) لتدعيم أحمال المناطق الصناعية والسكنية بالمدينة، والربط النهائي على الشبكة العامة لنقل الكهرباء بجمهورية مصر العربية عن طريق مصدرين (العاشر/أبو زعبل وخط بدر/ أبو زعبل) .

وأكد المهندس أحمد رشاد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة، وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية اللازمة طبقاً للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة للانتهاء منها، وفي إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم لإقامة المشروعات الخدمية والقومية اللازمة، والتي تخدم مدينة العبور والمدن المجاورة لها.

وأضاف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن المحطة تم إنشاؤها على أحدث أنظمة مواجهة الحريق، وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات.

وأشار " حماد " إلى أنه تم إنشاء الطرق الداخلية وأرضية المحطة على أحدث الطرق وأنظمة الأمان للحماية من مخاطر الصاعق الكهربائي مثل جهد الخطوة وجهد اللمس.