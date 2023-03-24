شكرا لقرائتكم خبر عن متى تفطر فى رمضان لو باقى 5 دقائق على آذان المغرب؟.. استاذ تغذية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المركز القومى للبحوث تقديم نصائح وروشتات طبية طوال شهر رمضان لأصحاب الأمراض الطبية المختلفة المزمنة وغيرها وحالات التى يتوجب الإفطار فيها ونصائح لضمان صيام آمن خلال شهر رمضان وذلك عبر قناة المركز القومى للبحوث .

وقدمت الدكتورة ضحى محمد استاذ كيمياء التغذية بالمركز القومى للبحوث خلال برنامج " وعيك هيفرق" بقناة المركز القومى للبحوث نصيحة طبية إجابة على سؤال متى تفطر فى رمضان ولو باقى 5 دقائق على آذان المغرب؟، موضحة أنه مريض السكر يجب ان يتابع بشكل جيد وعن قرب الفترة ما بعد العصر وحتى آذان المغرب، ومتابعة نسبة السكر بشكل حيد جدًا لأن هذه الفترة قد يحدث هبوط للسكر وفى حالة حدوث هبوط للسكر مفاجئ يجب الإفطار سريعًا حتى وإن كان متبقى على آذان المغرب وموعد الإفطار 5 دقائق .

وعلى جانب آخر ، كانت اعدت الدكتورة نهاد حسن عبد المحسن، أستاذ التغذية التطبيقية قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، نشرة طبية عن الصيام المتقطع، مؤكدة أنه نظام غذائى صحى يقوم على مبدأ تناوب فترات الأكل والصيام، ويتم اتباعه بهدف إنقاص الوزن وتحسين النظام الغذائي، والصيام المتقطع ليس حبة سحرية سريعة المفعول ولكنه يعود إلى تحديد السعرات الحرارية وكم المستهلك من الطعام هو ما يحدد كم من الوزن سوف ينقص، وللصيام المتقطع فائدة كبيرةً في تحسين وظائف الجسم والوظائف العقلية. ولا يمنع من تناول أطعمة محددة إنما يكون التركيز في هذا النظام على موعد أكل كل وجبة بدلًا من نوع الطعام أو كميته. وتتضمن طرق الصيام المتقطع الشائعة الصيام عن الأكل لمدة 16 ساعة بشكل يومى أو الصيام لمدة 24 ساعة مرتين في الأسبوع. وبصفه عامه يوجد منة عدة نماذج أو خيارات فمثلا:

• النموذج الأول الذي يعتمد على صيام يوم واحد فقط في الأسبوع (رجيم صيام 16 ساعة)، حيث يعتمد على تحديد السعرات الحرارية إلى 500 سعر حرارى أو أخذ حوالى 25٪ من الوجبات اليومية المعتادة، أما فى غير أيام الصيام يتم استئناف النظام الغذائي الصحي المنتظم.

• النموذج الثانى ويعتمد على الأكل في أوقات محددة، وفى هذا الخيار يتم ضبط مواعيد الصيام والأكل، على سبيل المثال، الصوم 16 ساعة فى اليوم والأكل ثمانى ساعات فقط في اليوم، وهذه الطريقة شائعة نظرًا لأن معظم الناس يصومون بالفعل أثناء النوم، ومن الممكن أن تمدد فترة الصيام ليلة كاملة عن طريق تخطى وجبة الإفطار وتناول وجبة الغداء.

• النموذج الثالث وفيه يتم تناول الطعام فقط بين الساعة 11 صباحًا و8 مساءً، أى تناول الطعام في فترة الظهيرة وكذلك تناول وجبة العشاء.

ويمكن تكرار أى نموذج من نماذج الصيام المتقطع هذه بالقدر الذى تريده أو حتى إجراؤه مرة أو مرتين فى الأسبوع، وإذا اتبعت هذه الطريقة فعليك العودة إلى نظام غذائى طبيعى وصحى فى أيام عدم الصيام.